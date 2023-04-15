Маккиннон — о победе «Эвеланш» в дивизионе: в этом году это имеет большее значение

Звёздный центрфорвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон после сегодняшней победы над «Нэшвилл Предаторз» (4:3) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона прокомментировал победу его команды в Центральном дивизионе, а также поделился мнением о сопернике «лавин» по первому раунду плей-офф «Сиэтл Кракен».
«Выиграть дивизион, я знаю, что обычно это мало что значит, но я чувствую, что в этом году это имеет несколько большее значение. Мы отчаянно боролись, чтобы сделать это. Будет тяжело, очень тяжело.
«Кракен» тяжёлый соперник. Они доставили нам неприятности в этом сезоне, так что мы собираемся показать свою лучшую игру, чтобы победить их», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.
Матчи плей-офф стартуют 18 апреля.
- 15 апреля 2023
-
09:38
-
09:30
-
09:20
-
08:47
-
08:33
-
08:14
-
07:52
-
06:12
-
05:36
-
00:31
- 14 апреля 2023
-
23:58
-
23:36
-
23:21
-
23:07
-
22:51
-
22:37
-
22:18
-
21:47
-
21:20
-
20:58
-
20:38
-
20:17
-
19:45
-
19:27
-
19:14
-
19:13
-
18:55
-
18:51
-
18:35
-
18:26
-
18:21
-
18:10
-
17:45
-
17:20
-
17:00