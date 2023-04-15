Маккиннон — о победе «Эвеланш» в дивизионе: в этом году это имеет большее значение

Звёздный центрфорвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон после сегодняшней победы над «Нэшвилл Предаторз» (4:3) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона прокомментировал победу его команды в Центральном дивизионе, а также поделился мнением о сопернике «лавин» по первому раунду плей-офф «Сиэтл Кракен».

«Выиграть дивизион, я знаю, что обычно это мало что значит, но я чувствую, что в этом году это имеет несколько большее значение. Мы отчаянно боролись, чтобы сделать это. Будет тяжело, очень тяжело.

«Кракен» тяжёлый соперник. Они доставили нам неприятности в этом сезоне, так что мы собираемся показать свою лучшую игру, чтобы победить их», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.

Матчи плей-офф стартуют 18 апреля.