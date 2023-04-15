Такого не было больше полувека! В НХЛ известны все пары плей-офф

Семимесячный марафон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 официально подошёл к концу. Все участники розыгрыша Кубка Стэнли 2023 года были определены ещё до начала заключительного игрового дня регулярки. За главный трофей лиги от Восточной конференции поборются «Бостон», «Каролина», «Нью-Джерси», «Торонто», «Рейнджерс», «Тампа-Бэй», «Айлендерс» и «Флорида». От Западной конференции готовиться к главным матчам сезона отправляются «Вегас», «Эдмонтон», «Даллас», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сиэтл» и «Виннипег». Все пары первого раунда на Востоке НХЛ были сформированы ещё накануне, тогда как сегодняшний короткий игровой день позволил окончательно расставить все команды по парам первого раунда плей-офф на Западе.

Регламент первого раунда плей-офф

Напоминаем, что по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона, лучшая команда конференции играет с командой, занявшей место второй уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, которая расположилась на позиции первой уайлд-кард. В результате были образованы следующие пары.

Восточная конференция:

«Нью-Джерси» (2B) — «Рейнджерс» (3B);

«Торонто» (2A) — «Тампа» (3A);

«Бостон» (1A) — «Флорида» (4B);

«Каролина» (1B) — «Айлендерс» (4A);

Западная конференция:

«Даллас» (2B) — «Миннесота» (3B);

«Эдмонтон» (2A) — «Лос-Анджелес» (3A);

«Вегас» (1A) — «Виннипег» (4B);

«Колорадо» (1B) — «Сиэтл» (4A).

Как будут образованы пары второго раунда плей-офф

Лучшая команда каждого дивизиона получает посев с №1. Команды занявшие 2 и 3 места в своих дивизионах, получают соответственно, посев №2 и №3, и встречаются между собой в первом раунде плей-офф. Команды, которые пробились в плей-офф с позиции уайлд-кард, получают посев под №4. Каждая из команд, получившая четвёртый посев, будет играть с лучшей командой дивизиона (посев №1).

Далее в ход идут дополнительные показатели. Среди команд, занявших первые места в дивизионах, кто-то набрал больше очков, а кто-то меньше – условно говоря, 1А и 1В. Также, как и уайлд-карды получили по две команды из конференции, одна набрала больше очков, а другая меньше – условно 4А и 4В. Теперь всё просто: 1А играет с 4В, а 1В с 4А.

По какому принципу команды получают 2A, 3A, 2B и 3B? Всё происходит в зависимости от того, какой победитель дивизиона набрал больше очков в конференции. «Бостон» набрал больше очков, чем «Каролина», а «Вегас» в заочном споре опередил «Колорадо». Таким образом, именно их дивизионы и получили посев A. Соответственно, во втором раунде состоятся условные «финалы дивизионов». На практике это означает, что мы увидим следующие пары:

Восточная конференция:

«Бостон» (1A) — «Флорида» (4B)/«Торонто» (2A) — «Тампа» (3A);

«Каролина» (1B) — «Айлендерс» (4A)/«Нью-Джерси» (2B) — «Рейнджерс» (3B);

Западная конференция:

«Вегас» (1A) — «Виннипег» (4B)/«Эдмонтон» (2A) — «Лос-Анджелес» (3A);

«Колорадо» (1B) — «Сиэтл» (4A)/«Даллас» (2B) — «Миннесота» (3B);

Затем состоятся финалы Восточной и Западной конференций, после чего пройдёт финал Кубка Стэнли. Серии каждого раунда плей-офф играются до четырёх побед. Плей-офф стартует 18 мая.

Впервые с 2006 года в розыгрыше плей-офф НХЛ одновременно не примут участия одни из самых популярных североамериканских команд в России – «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Евгений Малкин и Александр Овечкин в этом году со стороны будут следить за главными матчами сезона, но даже в их отсутствии в первом раунде плей-офф хватает интересных противостояний.

Ключевые интриги в Восточной конференции

В Восточной конференции моментально бросается в глаза противостояние «Бостона» и «Флориды». Команда Джима Монтгомери провела поистине феноменальный регулярный чемпионат, переписав целую россыпь рекордов лиги. «Мишки» одержали наибольшее число побед в регулярке НХЛ за всю историю лиги (65) и заодно набрали наибольшее число очков (135), опередив ближайшего преследователя «Каролину» на 22 очка. «Брюинз» выиграли Кубок Президента и теперь в первом раунде встретятся со «Флоридой», которая как раз и завоевала этот приз год назад. В последний раз победители двух подряд регулярных чемпионатов в первом раунде плей-офф встречались между собой в далёком 1964 году, когда в НХЛ играло всего шесть команд, и вероятность подобного развития событий была в десятки раз выше, чем сейчас.

Любопытно, что, судя по тому, каким составом «Флорида» завершала регулярку, начинать плей-офф в роли стартового вратаря команды будет американец Алекс Лайон, а не россиянин Сергей Бобровский. По крайней мере, именно 30-летний Лайон защищал ворота «пантер» в последних восьми матчах команды, внеся огромную лепту в итоговый выход команды Пола Мориса в решающую часть сезона НХЛ. 34-летний Бобровский наверняка пригодится «Флориде» уже в ходе серии, если Лайон начнёт её неудачным образом.

Ещё одной топ-парой в первом раунде плей-офф станет разборка «Тампы» и «Торонто». В прошлом сезоне эти команды уже встречались на этой же стадии плей-офф, и тогда победу одержала «Тампа» (4-3). Причём седьмой матч «Лайтнинг» выиграли на домашнем льду «Мэйпл Лифс». Если в этом году серия снова дойдёт до решающей встречи, она, как и год назад, состоится на льду «кленовых листьев».

В последний раз «кленовые листья» пробивались во второй раунд плей-офф в 2004 году. С тех пор, «Торонто» зачастую входил в новый сезон в статусе едва ли не одного из главных фаворитов лиги, но каждый год на выходе неизменно происходило огромное разочарование в плей-офф. В этом сезоне болельщики «Торонто» надеются на то, что с их любимой команды наконец спадёт кубковое проклятье, но для этого Илье Самсонову необходимо будет выиграть вратарскую дуэль у одного из самых стабильных вратарей последнего времени Андрея Василевского.

Илья Самсонов Фото: AP/TASS

Украшением Востока должна стать первая с 2012 года кубковая встреча двух принципиальных соперников – «Рейнджерс» и «Нью-Джерси». «Синерубашечники» очень многое поставили на этот сезон, в дедлайн пойдя ва-банк, усилив свою и без того мощную линию нападения двумя суперзвёздами НХЛ – россиянином Владимиром Тарасенко и американцем Патриком Кейном. Практически наверняка, ни один из этих игроков не останется в клубе на следующий сезон из-за необходимости укладываться в потолок зарплат. И в «Рейнджерс» это прекрасно понимают, делая осознанную ставку на ближайший плей-офф.

Их соперник – молодое и очень перспективное «Нью-Джерси» во главе с блистательным Джеком Хьюзом, установившим клубный рекорд по очкам в регулярном чемпионате. Гладкую часть сезона «дьяволы» прошли даже стабильнее «рейнджеров» и завоевали преимущество домашнего льда в стартовой серии плей-офф. Собственно, подопечные Линди Раффа оставили за собой три из четырёх очных матчей в регулярке, но вряд ли всё это делает «дьяволов» фаворитом данной серии. За «Рейнджерс» должна сыграть вратарская дуэль, где набравший форму под конец регулярки Игорь Шестёркин имеет очевидный перевес над чехом Витеком Ванечеком.

Последним участником плей-офф НХЛ от «Востока» стал «Айлендерс», который сумел воспользоваться удивительной осечкой «Питтсбурга» в матче с «Чикаго». После поражения «островитян» от «Вашингтона», казалось, что даже магии Ильи Сорокина оказалось недостаточно, чтобы затащить его команду в число участников розыгрыша Кубка Стэнли. Но «Питтсбург» допустил чудовищный провал и подарил «Айлендерс» участие в плей-офф.

Илья Сорокин Фото: AP/TASS

Теперь именно от надёжности 27-летнего Сорокина и будут зависеть шансы «островитян» на проход в следующий раунд. «Каролина» провела стабильный регулярный чемпионат, завершив его на втором месте в конференции. На бумаге «ураганы» смотрятся фаворитом противостояния, но в последние годы команда Рода Бриндамора частенько рассыпалась в плей-офф, в ходе серии переставая находить ключи к воротам российских голкиперов. В 2021 году «Каролина» вылетела от «Тампы» Василевского, а в прошлом сезоне – от «Рейнджерс» Шестёркина. В этом же году не поможет «ураганам» в плей-офф Андрей Свечников, досрочно завершивший сезон из-за травмы.

Ключевые интриги в Западной конференции

В Западной конференции в первом раунде плей-офф особо выделяется противостояние «Далласа» и «Миннесоты». Обе команды в отличной форме подошли к розыгрышу Кубка Стэнли, выдав очень мощную последнюю часть регулярки. «Дикари» смогли показать, что являются командой высокого уровня даже в отсутствии Кирилла Капризова, который из-за травмы не выходил на лёд почти целого месяца. «Уайлд» находили способ на стабильной основе одерживать победы и без россиянина в составе, а к концу плей-офф Капризов залечился и стал солидным дополнением для атакующей линии.

Но и «Даллас» очень хорош. До сегодняшнего дня «звёзды» вообще занимали первое место в своём дивизионе, и только победа «Колорадо» над «Нэшвиллом» позволила «лавинам» сместить подопечных Питера Дебура на второе место, образовав таким образом одну из самых интригующих пар в стартовом раунде плей-офф. Стоит заметить, что состав «звёзд» в дедлайн пополнил российский форвард Евгений Дадонов. И этот переход очевидно пошёл на пользу нападающему. Форвард набрал 15 (3+12) очков в 23 играх за «Старз» после обмена из «Монреаля».

Евгений Дадонов Фото: AP/TASS

Ведущий защиту чемпионского титула «Колорадо» с Александром Георгневым и Валерием Ничушкиным проэкзаменует последнего новичка НХЛ «Сиэтл». «Кракены» впервые в истории смогли пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, в завершившейся регулярке набрав на 40 (!) очков больше, чем в свой дебютный сезон. Неприятной новостью для действующего чемпиона НХЛ стало официальное подтверждение информации о том, что капитан «лавин» Габриэль Ландеског пропустит плей-офф Кубка Стэнли 2023 года из-за травмы колена. Шведский форвард не смог восстановиться после повреждения и вынужден полностью пропустить весь сезон.

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В ещё одной паре следим за Владиславом Наместниковым, который со своим «Виннипегом» сыграет с «Вегасом», где играют Иван Барбашёв и Павел Дорофеев. Феноменального Коннора Макдэвида, его партнёра по звену Леона Драйзайтля, россиянина Клима Костина и весь «Эдмонтон» второй год подряд ждёт свидание с «Лос-Анджелесом», состав которого в дедлайн пополнил российский защитник Владислав Гавриков. Год назад эти команды также играли на старте плей-офф, и тогда успех в упорной и напряжённой борьбе сопутствовал «нефтяникам» (4-3). Самая интересная часть сезона НХЛ стартует уже совсем скоро.