Сразу три команды из агломерации Нью-Йорка сыграют в плей-офф НХЛ впервые за 16 лет

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился регулярный чемпионат сезона-2022/2023. Одним из его итогов стало то, что сразу три клуба, представляющих агломерацию Нью-Йорка — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Джерси Дэвилз» — впервые с 2007 года пробились в розыгрыш Кубка Стэнли.
«Копы» вышли в плей-офф в 62-й раз с момента своего основания в сезоне-1926/1927. «Островитяне» — в 28-й раз с сезона-1972/1973, когда клуб стал членом Национальной хоккейной лиги. Для «дьяволов» это 23-е появление в плей-офф после того, как команда переехала в Нью-Джерси в сезоне-1983/1984.
Вместе они выигрывали Кубок Стэнли 11 раз: «Рейнджерс» в 1928, 1933, 1940 и 1994 годах, «Айлендерс» последовательно с 1980 по 1983 год и «Дэвилз» в 1995, 2000 и 2003 годах.
Напомним, «Рэйнджерс» и «Дэвилз» оспорят выход во второй раунд плей-офф в очном противостоянии. «Айлендерс» сыграют с «Каролиной Харрикейнз».
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