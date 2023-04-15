Кучеров — лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ-2022/2023 среди россиян
Поделиться
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром завершившегося этой ночью регулярного чемпионата НХЛ среди всех соотечественников, выступающих в лиге.
Всего в 82 играх в составе «молний» в этом сезоне Кучеров набрал 113 (30+83) очков. Вторым по этому показателю стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого 92 (29+63) очка в 82 матчах за «копов». Тройку сильнейших замкнул форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, также сыгравший все 82 матча в регулярном чемпионате и набравший 83 (27+56) очка.
Отметим, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал четвёртый результат по очкам в регулярке среди российских игроков. Он сыграл в 73 матчах за «Кэпс», набрав в них 75 (42+33) очков.
Комментарии
- 15 апреля 2023
-
11:12
-
11:01
-
10:34
-
10:15
-
09:59
-
09:38
-
09:30
-
09:20
-
08:47
-
08:33
-
08:14
-
07:52
-
06:12
-
05:36
-
00:31
- 14 апреля 2023
-
23:58
-
23:36
-
23:21
-
23:07
-
22:51
-
22:37
-
22:18
-
21:47
-
21:20
-
20:58
-
20:38
-
20:17
-
19:45
-
19:27
-
19:14
-
19:13
-
18:55
-
18:51
-
18:35
-
18:26
Партнерский контент