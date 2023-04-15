Кучеров — лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ-2022/2023 среди россиян

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром завершившегося этой ночью регулярного чемпионата НХЛ среди всех соотечественников, выступающих в лиге.

Всего в 82 играх в составе «молний» в этом сезоне Кучеров набрал 113 (30+83) очков. Вторым по этому показателю стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого 92 (29+63) очка в 82 матчах за «копов». Тройку сильнейших замкнул форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, также сыгравший все 82 матча в регулярном чемпионате и набравший 83 (27+56) очка.

Отметим, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал четвёртый результат по очкам в регулярке среди российских игроков. Он сыграл в 73 матчах за «Кэпс», набрав в них 75 (42+33) очков.