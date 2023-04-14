21 русский игрок поборется за Кубок Стэнли! Гид по всем нашим в плей-офф НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу – остался один игровой день, который определит последние две пары первого раунда. Все участники плей-офф уже определены, и, даже несмотря на вылет Александра Овечкина и Евгения Малкина, в кубковых баталиях мы увидим немало россиян. Наших нет только в 3 командах из 16 – «Сиэтле», «Нью-Джерси» и «Каролине», где Андрей Свечников вылетел до следующего сезона. Представляем всех наших ребят, которые готовятся к первому раунду, всего их 21 человек.

Дмитрий Орлов («Бостон»)

В «Бостоне» Орлов стал чуть ли не лучше, чем раньше, хотя он всегда был хорош. Конечно, не последнюю роль в этом играет сама команда, которая обрушила рекорды НХЛ по количеству очков и побед в регулярке и выглядит непобедимым монстром.

С момента обмена из тонущего «Вашингтона» Орлов – второй по среднему игровому времени (22.13) и третий бомбардир «мишек». За 23 матча защитник настрелял 17 (4+13) очков – такой результативности он вообще никогда в карьере не показывал!

Дмитрий Орлов («Бостон») Фото: AP/TASS

Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Игорь Шестёркин («Рейнджерс»)

Панарин провёл очередной хороший, но всё-таки не идеальный сезон. Стал лучшим бомбардиром «Рейнджерс», чуть-чуть не дотянул до личного рекорда, набрав 92 очка, но при нём команда пропустила больше всего голов, если не считать статистику защитников. Зато клуб в этом сезоне преподнёс ему два нереальных подарка – воссоединение с Патриком Кейном и Владимиром Тарасенко. Оба нападающих обладают неоценимым победным опытом, который должен пригодиться в плей-офф.

С партнёром по «золотому» Баффало Артемий играет в одном звене и показывает отличную «химию». Тарасенко в последних 31 матче был пятым бомбардиром «Рейнджерс», набрав 21 (8+13) очко, а главное, подтянулся по показателю полезности, который в первой половине сезона в «Сент-Луисе» был удручающим.

Игорь Шестёркин провёл очередной великолепный сезон и установил личный рекорд по победам (37). Действующий обладатель «Везины» стал пятым в лиге по коэффициенту надёжности (2,48) и седьмым — по проценту отражённых бросков (91,6). У него были и спады, но последние полтора месяца россиянин провёл на высшем уровне и лишь раз пропустил больше трёх шайб, выиграв 12 из 16 матчей.

Илья Сорокин, Семён Варламов, Александр Романов («Айлендерс»)

«Айлендерс» заскочили в плей-офф на флажке, в последнем матче регулярки, но к игре Ильи Сорокина ни у кого не может быть претензий. Он – реальный претендент на «Везину», лидер лиги по «сухим» матчам и второй по коэффициенту надёжности (2,34) и проценту отражённых бросков (92,4). И это, кажется, ещё не предел.

Второй вратарь команды Семён Варламов в этом году играл меньше обычного, но это логично, потому что Сорокин на коне. Бэкап всё равно внёс важную лепту в успехи команды, добыв 11 побед в 22 матчах.

Для молодого защитника Александра Романова сезон можно разделить на две части. Первая половина ушла на адаптацию – Романов чаще отличался провалами в обороне, чем надёжной игрой. Зимой к нему наконец пришла уверенность в себе (это совпало со сменой партнёра по паре обороны), и пошли заметные улучшения в игре. В итоге он установил личный рекорд результативности (22 очка в 76 матчах, «+13»). К сожалению, последние пять матчей Александр пропустил из-за травмы. Пока он занимается отдельно от команды, и ещё неясно, сможет ли он сыграть в серии с «Каролиной».

Михаил Сергачёв, Никита Кучеров, Андрей Василевский («Тампа»)

Троица из Тампы в представлении не нуждается. Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром сезона, выбив 113 очков, Михаил Сергачёв провёл лучший год в карьере, став вторым ассистентом команды после Кучерова (к 54 передачам он добавил 10 голов), Андрей Василевский вновь в топ-10 лучших вратарей лиги по основным показателям.

«Молнии» хотели бы в четвёртый раз подряд выйти в финал и вновь бороться за Кубок Стэнли, но подходят в плей-офф с нестабильной игрой. Из 12 последних матчей проиграны восемь, включая недавнюю встречу с будущим соперником по первому раунду «Торонто».

Никита Кучеров («Тампа») Фото: Getty Images

Илья Самсонов («Торонто»)

Самсонов летом оказался не нужен «Вашингтону» и отправился покорять один из самых сложных рынков в НХЛ, где каждое действие игрока разбирают под микроскопом, а давление не перестаёт зашкаливать примерно никогда.

И у него получилось! Илья влюбил в себя требовательных болельщиков и прессу, выиграл конкуренцию за звание первого номера команды — не только потому, что Мэтт Мюррей не вылезает из травм, а потому что провёл лучший сезон в карьере по всем показателям! Последние пару матчей регулярки он пропустил из-за небольшого повреждения, но всё указывает на то, что к началу плей-офф он будет готов.

Сергей Бобровский («Флорида»)

Бобровского по инерции продолжают критиковать за несоответствие цены и качества, хотя двукратный обладатель «Везины» провёл неплохой сезон и установил рекорд НХЛ по скорости достижения отметки в 350 побед за карьеру.

Однако в конце марта Сергей получил травму, и «Флориде» пришлось максимально задействовать тёмную лошадку Алекса Лайона, который большую часть своей карьеры не вылезал из АХЛ. Именно благодаря американцу «пантеры» смогли пробиться в плей-офф, выиграв шесть из последних восьми встреч. И теперь совершенно непонятно, кто будет начинать серию с «Бостоном» — опытный Бобровский или неожиданный герой последних недель.

Сергей Бобровский («Флорида») Фото: Getty Images

Александр Георгиев, Валерий Ничушкин («Колорадо»)

Для Георгиева обмен из «Рейнджерс» дал мощный толчок в карьере. В него поверили в «Колорадо», и он показал свой лучший результат, заняв второе место в лиге среди вратарей по победам (39) и четвёртое – по проценту отражённых бросков (91,9). Это при том, что на «Колорадо» свалилась лавина травм, в том числе на ключевых игроков. Нагрузка на Георгиева выпала сумасшедшая, но он очень ровно и уверенно провёл регулярку и теперь вступает в свой первый плей-офф в качестве основного голкипера. В «Рейнджерс» он лишь дважды выходил на замену.

Прошлый год принёс Валерию Ничушкину Кубок Стэнли и главный контракт в его жизни, и в этом сезоне он принялся разрывать НХЛ, начав с семи голов в семи матчах. Затем были травма голеностопа, операция, в итоге нападающий сыграл всего 52 матча, но всё равно стал седьмым бомбардиром команды и набрал солидные 47 (17+30) очков. Сейчас он выходит в первом звене вместо пропускающего весь сезон Габриэля Ландескога и является одним из лидеров команды.

Кирилл Капризов («Миннесота»)

Регулярный сезон для главной звезды «дикарей» получился не таким впечатляющим, как предыдущий, но вовсе не потому, что Капризов вдруг стал хуже. Нет, дело в травме, из-за которой он пропустил целый месяц. Но сейчас Кирилл вернулся и полон сил. Он вновь стал лучшим бомбардиром команды, набрав 75 очков в 67 матчах, а также установил очередной клубный рекорд, став первым игроком «Миннесоты», который дважды забил не менее 40 голов за сезон.

И если прошлый плей-офф ему пришлось тащить чуть ли не в одиночку, то в этом году есть надежда на весомую помощь партнёров. «Миннесота» не посыпалась, пока Кирилл был в лазарете, наоборот, все играли за себя и за того парня, а Мэтт Болди вообще вышел на новый уровень.

Кирилл Капризов («Миннесота») Фото: Getty Images

Иван Барбашёв, Павел Дорофеев («Вегас»)

В дедлайн Барбашёв был обменян из «Сент-Луиса», за который провёл всю карьеру НХЛ и где брал Кубок Стэнли. Теперь он попытается сделать это в составе победителя Западной конференции «Вегаса». В новой команде Барбашёв здорово вписался в состав. Умение выполнять большой объём черновой работы вкупе с атакующим мастерством делают Барбашёва универсальным солдатом – он эффективен и в ударной тройке с Айкелом, и в третьем звене с Кесселом – за 23 матча в новой команде Иван набрал 16 (6+10) очков при «+11». За 59 матчей в «Сент-Луисе» у него было «-10» и 29 (10+19) очков.

Ещё один русский парень залетел в основу «Вегаса» на финише сезона – Павел Дорофеев. Да так, что заставил главного тренера пересмотреть свои планы и оставить его в составе, да ещё и продвинуть в ведущее звено. У 22-летнего нападающего семь голов и две передачи в 18 матчах.

Владислав Наместников («Виннипег»)

Наместников в этом году продолжил свои путешествия по клубам НХЛ. Возвращение в «Тампу» триумфальным не получилось – всего 15 очков в 57 матчах, четвёртое звено и обмен в дедлайн. В «Виннипеге» дела у Наместникова пошли уже лучше, он продвинулся до второй тройки и стал показывать неплохую «химию» с Элерсом и Уилером. В последних 20 матчах россиянин был лучшим в команде по плюс-минусу и седьмым бомбардиром с 10 очками.

Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»)

Владислав Гавриков тоже сменил команду в дедлайн и пришёлся ко двору в «Лос-Анджелесе». С момента перехода он лучший в команде по показателю полезности (+12) и второй – по игровому времени (21.01) после Дрю Даути, плюс ко всему к нему возвращаются бомбардирские задатки (3+6 в 20 играх за «Лос-Анджелес»). Впереди у опытного и надёжного защитника крайне непростая задача: в первом раунде «короли» попробуют остановить неудержимого Макдэвида и компанию.

Евгений Дадонов («Даллас»)

Смена обстановки крайне положительно сказалась и на Дадонове. В «Монреале» он откровенно чах, в «Далласе» — снова расцвёл, набрав 15 из общих 33 очков за последние 23 матча. Да, в последний месяц Евгений совсем не забивал, но главное, что «Даллас» практически не проигрывает, а его звено вносит солидный вклад в результаты команды в каждом матче. Любопытно, что в плей-офф НХЛ россиянин играл лишь однажды – в 2020 году с «Флоридой» – и вылетел уже в квалификационном раунде.

Клим Костин («Эдмонтон»)

Молодого нападающего обменяли из «Сент-Луиса» ещё в октябре. В середине ноября он появился в составе «Эдмонтона» и в итоге провёл пока что лучший сезон в карьере, набрав 21 (11+10) очко в 57 матчах при показателе полезности «+12». Габаритный и жёсткий форвард добавляет глубины в атаке, играет жёстко, не чурается драк. Такие товарищи с характером «Эдмонтону» должны пригодиться и в плей-офф.