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«Никто в «Ак Барсе» не поддержал эту тему». Лукоянов — о перекрёстном плей-офф

«Никто в «Ак Барсе» не поддержал эту тему». Лукоянов — о перекрёстном плей-офф
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Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов ответил на вопрос, положительно ли он относится к идее внедрить перекрёстный плей-офф в КХЛ (когда между собой играют соперники из разных конференций).

«Нет, мы обсуждали эту тему, никто особо не поддержал», — приводит слова Лукоянова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, в минувший четверг состоялось заседание совета директоров КХЛ, по итогам которого президент лиги Алексей Морозов сообщил о том, что в следующем сезоне лига намерена внедрить перекрёстный плей-офф начиная со второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. За аналогичную идею неоднократно высказывался и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Среди тех, кто не поддержал данное изменение, также был председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

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