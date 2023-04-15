Рецепт Билялетдинова. Пять лет назад его «Ак Барс» остановил армейскую машину

17 апреля 2023 года стартует финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Интересно, что пять лет назад, 22 апреля 2018 года, в Казани состоялся пятый матч решающего противостояния между этими же командами. Казанский клуб, ведомый, как и сегодня, Зинэтулой Билялетдиновым, с минимальным счётом выиграл у ЦСКА под руководством Игоря Никитина.

Для Казани это стал третий Кубок Гагарина в истории. Все три добыты с прославленным российским тренером. К слову, Билялетдинов в финале плей-офф проиграл лишь единожды: в 2015 году его остановил грозный СКА с Вячеславом Быковым у руля.

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Собственно говоря, стратегия и система Билялетдинова с тех пор совершенно не изменились. Помимо неоспоримого авторитета, в команде у Зинэтулы Хайдяровича всегда царят порядок и строгая игровая дисциплина. Выполнение тренерского задания – ключевое, на что должны обращать внимание хоккеисты.

Серия образца 2018 года была проведена «Ак Барсом» идеально. Две домашние победы на старте с одинаковым счётом 2:1 позволили казанцам с комфортом отправиться в Москву, где нужно было зацепить один матч. «Барсы» проиграли овертайм в третьей встрече (никакой катастрофы в этом не было), выиграв при этом важный четвёртый матч. Уже тогда все понимали, что с 3-1 в серии билялетдиновский «Ак Барс» преимущества не отпустит.

Ставшая заключительной пятая схватка это лишь доказала. 1:0 – классическая победа Казани и невероятная игра вратаря Эмиля Гарипова, заработавшего свой звёздный час. Жаль, что на дальнейшей карьере голкипера сказались серьёзные и ставшие хроническими травмы. Казалось, что высочайший уровень получится удержать, но загадывать в таких случаях нельзя.

«Ребятки… Я очень горжусь вами. Я знаю, какую работу мы провели с вами. Как мы работали и пахали. Я вам всегда говорил – только честный труд приведёт вас к этому самому кубку, к которому мы всегда шли. Тяжело было, сложно было, но мы шли с вами. Мы честно работали и вкалывали. С победой вас!» – ставшая легендарной речь Билялетдинова в чемпионской раздевалке вспоминается до сих пор.

«Ак Барс» — ЦСКА Фото: ak-bars.ru

Никто не спорит, что тогда «Ак Барс» по многим критериям был другим. Например, у казанцев сильно выступали легионеры, приложившие руку к победе в финале: Атте Охтамаа, Джастин Азеведу, Иржи Секач, Антон Ландер и, конечно же, автор золотого и единственного гола в пятом матче Роб Клинкхаммер, уже успевший завершить карьеру и стать тренером. Сейчас «Ак Барс» выступает без иностранцев в составе.

Но есть и сходства. Тот же Станислав Галиев, играющий за «барсов» сегодня, оформил дубль в первой игре прошлой финальной серии между этими клубами. Забавно, что две шайбы (включая победную в овертайме) в третьем матче забросил нынешний форвард «Ак Барса» Кирилл Петров, на тот момент являвшийся армейцем.

ЦСКА при Игоре Никитине был чем-то похож на билялетдиновский «Ак Барс». Никитин, перенявший систему у Дмитрия Квартальнова, в итоге добрался до своего Кубка Гагарина в 2019 году, не оставив шансов «Авангарду» Боба Хартли (4-0 в серии). Однако Билялетдинов разобрал армейскую машину на запчасти, вчистую переиграв менее опытного и куда более молодого по тренерским меркам оппонента. Посмотрим, как получится проявить себя Сергею Фёдорову, который в прошлом сезоне вытащил решающую серию у «Металлурга» с 1-3. Пересмотреть и разобрать казанско-московский финал 2018 года Сергею Викторовичу и его помощникам однозначно не помешает.