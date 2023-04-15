В «Коламбусе» объяснили, почему расторгли контракт с главным тренером Брэдом Ларсеном
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал расторжение контракта с главным тренером команды Брэдом Ларсеном. Кроме того, «синие мундиры» не будут продлевать соглашение с тренером вратарей Мэнни Легаси.
«Этот сезон был крайне разочаровывающим, и ответственность за это лежит на всех нас. Эти решения были трудными и непростыми, учитывая наше уважение к Брэду и Мэнни как к тренерам и людям. Брэд был частью нашей организации более десяти лет, и мы чрезвычайно благодарны ему за его усердную работу и большой вклад — как и вне льда — в течение этого времени. Мы желаем Брэду и его семье только лучшего в будущем», — приводит слова Кекяляйнена официальный сайт «Коламбуса».
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