Второй снайпер в истории КХЛ Найджел Доус завершил карьеру в 38 лет

Бывший нападающий «Барыса», «Автомобилиста» и «Ак Барса» Найджел Доус завершил карьеру, сообщается на официальном сайте клуба «Адлер Маннгейм».

38-летний форвард повесил коньки на гвоздь после вылета из плей-офф чемпионата Германии.

Доус провёл в Континентальной хоккейной лиге 10 лет, играя с 2011 по 2021 год. Казахстанский нападающий принял участие в 608 встречах, в которых забросил 293 шайбы и отдал 257 результативных передач, суммарно набрав 550 очков при общем показателе полезности «+91». Доус занимает второе место в списке лучших снайперов в истории КХЛ, уступая только Сергею Мозякину (419). Большую часть карьеры форвард провёл в «Барысе» (с 2011-го по 2018-й).

Отметим, что Доус был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2003 году в пятом раунде под общим 149-м номером.