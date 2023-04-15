Овечкин прокомментировал отставку главного тренера «Вашингтона» Лавиолетта
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал уход Питера Лавиолетта с поста главного тренера клуба.
«Уход Лавиолетта? Я узнал об этом вчера. Это не моя работа — говорить, что я хочу видеть или чего видеть не хочу. Это просто случилось. Давайте подождём и посмотрим. Вы должны спросить других людей», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.
Напомним, сегодня, 15 апреля, стало известно, что «Вашингтон» расстался с Лавиолеттом. «Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах, отстав от зоны плей-офф на 12 очков. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59). Лавиолетт руководил командой с 2020 года.
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