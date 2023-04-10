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ESPN: «Вашингтон» хочет поддержать погоню Овечкина за Гретцки, но нельзя мыслить так узко

ESPN: «Вашингтон» хочет поддержать погоню Овечкина за Гретцки, но нельзя мыслить так узко
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Авторитетное североамериканское издание ESPN подвело итоги сезона «Вашингтон Кэпиталз», а также прокомментировало ближайшее будущее команды.

«Вашингтон уже проделал определённую работу по подготовке к следующему сезону. Но большой проблемой будет стабилизация защиты. Маклеллан выменял 23-летнего Расмуса Сандина в марте, у него также есть один пик первого раунда на предстоящем драфте и один — второго. Сможет ли он использовать их в качестве рычага, чтобы раздобыть опытных талантливых оборонцев, которые обеспечат «Кэпиталз» более выгодное положение в следующий раз, когда они столкнутся с потоком травм?

Это приводит к ещё одному вопросу, требующему ответа: что делать с оставшимся ядром «Вашингтона»? Овечкин, по-видимому, нестареющее чудо, и очевидно, что «Кэпиталз» хотят поддержать его в попытке побить рекорд Уэйна Гретцки. Однако «столичные» не могут позволить себе так узко мыслить. Сообщается, что Евгений Кузнецов хочет уйти, и это оставит большую дыру в атакующей линии, если «Вашингтон» действительно его обменяет. Бекстрём всё ещё неплох в свои 35 лет, но он уже перенёс достаточно травм — это становится вопросом: сколько он может продолжать играть? То же самое касается Ти Джея Оши. Решение о том, следует ли стать моложе или придерживаться более ветеранского ядра, станет ещё одной ключевой частью оценки «Вашингтона» в межсезонье.

Что было нехарактерно для «Кэпиталз» в этом сезоне, так это то, как часто они играли через длинные передачи, были вялыми, им требовалось слишком много времени, чтобы по-настоящему войти в игру. Эти моменты могли сделать разницу между тем, чтобы продолжить охоту за место в плей-офф, и тем, что есть сейчас. Часть того, что Маклеллан должен будет сделать, — это точно определить, почему «Вашингтон» не был самим собой в этом плане. Нужен ли им новый голос на скамейке запасных после двух сезонов с Питером Лавиолеттом? Или была ещё одна проблема, которую нужно искоренить, чтобы улучшить стабильность «Кэпиталз»?» — говорится в сообщении.

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