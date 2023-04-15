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Овечкин назвал момент, когда понял, что сезон «Вашингтона» будет неудачным

Овечкин назвал момент, когда понял, что сезон «Вашингтона» будет неудачным
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал момент, когда понял, что сезон будет неудачным.

«Когда я понял, что всё начало рушиться? Травма Карли (Джон Карлсон, защитник «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») была болезненной. Когда ваш лучший защитник выбывает надолго, это отстой. Всё изменилось. Большинство, меньшинство. Потому что он играл большую часть матчей. Система игры изменилась. Брауни (нападающий Коннор Браун. — Прим. «Чемпионата») получил травму во второй или в третьей встрече. Он был важной частью команды летом. Но у всех есть взлёты и падения», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

Напомним, Карлсон получил тяжёлую травму в конце декабря 2022 года в матче с «Виннипег Джетс». В той встрече Овечкин обошёл Горди Хоу по количеству голов в НХЛ.

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