«Автомобилист» отреагировал на завершение карьеры второго снайпера в истории КХЛ

«Автомобилист» в своём телеграм-канале пожелал удачи бывшему нападающему клуба Найджелу Доусу, который накануне завершил карьеру.

«Один из сильнейших нападающих в истории КХЛ и «Автомобилиста» Найджел Доус объявил о завершении игровой карьеры. Форвард выступал за нашу команду в 2018–2020 годах, был капитаном «Автомобилиста» и стал автором 50 заброшенных шайб, а всего за два сезона в Екатеринбурге набрал 125 очков.

Желаем Найджелу дальнейших успехов на его жизненном пути и благодарим за яркий след в истории нашего клуба и всего нашего хоккея!» — говорится в сообщении.

Напомним, Доус провёл в КХЛ 10 лет, играя с 2011 по 2021 год. Казахстанский нападающий принял участие в 608 встречах, в которых забросил 293 шайбы и отдал 257 результативных передач, суммарно набрав 550 очков. Доус занимает второе место в списке лучших снайперов в истории КХЛ, уступая только Сергею Мозякину (419).