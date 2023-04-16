Ротенберг — о назначении в Россию U25: будет яркий хоккей, как в СКА, только ещё лучше

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал своё назначение на пост наставника сборной России U25.
«Возглавить сборную U25 – большая честь для меня. Маленьким мальчиком я не мог даже мечтать об этом. Всю жизнь шёл к тому, чтобы что-то полезное сделать для Родины. Всегда пытался делать всё, что могу полезного для России. Это серьёзный вызов, хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня – это легенды нашего хоккея, очень это ценю и уважаю. Огромное спасибо за доверие, всё только начинается.
Будем доказывать делом, продолжим показывать самый яркий хоккей, как было в СКА, только это сборная России, поэтому будем ещё лучше показывать, что наш хоккей – самый топовый уровень. Это нам открывает окно в будущем на чемпионат мира, на Олимпиаду. Это серьёзный вызов и очень эмоциональный день для меня. Будем работать круглосуточно, потом и кровью доказывать, что наш российский хоккей – лучший в мире», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 апреля 2023
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