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37-летний форвард СКА Кетов: пока не собираюсь завершать карьеру

37-летний форвард СКА Кетов: пока не собираюсь завершать карьеру
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Нападающий СКА Евгений Кетов рассказал о своём будущем и о возможном продлении контракта с армейцами.

«Я пока не собираюсь завершать карьеру — у меня есть силы и желание играть. По продлению контракта со СКА — пока мы ещё ничего не знаем. После того как прилетели из Москвы в Петербург, вот первый раз собираемся — ещё никаких разговоров у меня ни с кем не было, не знаю, что будет дальше. Но если СКА предложит новый контракт — я, конечно, соглашусь», — приводит слова Кетова ТАСС.

В нынешнем сезоне Кетов сыграл за СКА в 18 матчах регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги и забил четыре гола. В плей-офф Евгений провёл восемь встреч, в которых отметился одной заброшенной шайбой.

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