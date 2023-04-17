Сборная Чехии завоевала бронзовые медали женского ЧМ, обыграв Швейцарию
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В Онтарио (Канада) завершился матч за бронзовые медали женского чемпионата мира по хоккею между сборными Чехии и Швейцарии. Победу со счётом 3:2 одержала команда Чехии.
Счёт в матче открыли швейцарки после результативного броска Лары Штальдер на 12-й минуте. Уже спустя 30 секунд чешки сравняли счёт благодаря усилиям Денисы Кршижовой, а на 15-й минуте вышли вперёд – отличилась Михаэла Пейзлова.
На 29-й минуте игрового времени игрок сборной Швейцарии Лена Луц сравняла счёт, однако на 38-й минуте Дениса Кршижова оформила дубль и обеспечила своей команде бронзовые награды.
ЧМ-2023 (ж). За 3-е место
16 апреля 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
3 : 2
Швейцария
0:1 Штальдер (Кеннек, Мюллер) – 11:15 (5x4) 1:1 Кршижова (Ванишова, Тейралова) – 11:46 (5x5) 2:1 Пейзлова (Ванишова, Кршижова) – 14:31 (5x5) 2:2 Луц – 28:09 (5x5) 3:2 Кршижова (Тейралова, Яндушикова) – 37:16 (5x5)
Финальный матч женского чемпионата мира по хоккею между командами США и Канады состоится сегодня, 17 апреля, начало встречи – в 2:00 по московскому времени.
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