Сборная Чехии завоевала бронзовые медали женского ЧМ, обыграв Швейцарию

В Онтарио (Канада) завершился матч за бронзовые медали женского чемпионата мира по хоккею между сборными Чехии и Швейцарии. Победу со счётом 3:2 одержала команда Чехии.

Счёт в матче открыли швейцарки после результативного броска Лары Штальдер на 12-й минуте. Уже спустя 30 секунд чешки сравняли счёт благодаря усилиям Денисы Кршижовой, а на 15-й минуте вышли вперёд – отличилась Михаэла Пейзлова.

На 29-й минуте игрового времени игрок сборной Швейцарии Лена Луц сравняла счёт, однако на 38-й минуте Дениса Кршижова оформила дубль и обеспечила своей команде бронзовые награды.

Финальный матч женского чемпионата мира по хоккею между командами США и Канады состоится сегодня, 17 апреля, начало встречи – в 2:00 по московскому времени.