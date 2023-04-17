Двукратный обладатель Кубка Стэнли назвал причины провального сезона «Барыса»

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов рассказал о причинах неудачной игры «Барыса» в сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ. Отметим, что в 2015-2017 годах он работал директором ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск).

«В прошедшем сезоне в столичном клубе заявили большое количество местных игроков. Также на итоговый результат «Барыса» в регулярном первенстве КХЛ отрицательно повлияли многочисленные травмы ведущих хоккеистов клуба. Не самую яркую игру в сезоне показал лидер астанчан Никита Михайлис», — приводит слова Немчинова журналист Иван Резванцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в регулярке клуб из столицы Казахстана занял последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко после 68 сыгранных встреч.