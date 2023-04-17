Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный обладатель Кубка Стэнли назвал причины провального сезона «Барыса»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли назвал причины провального сезона «Барыса»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов рассказал о причинах неудачной игры «Барыса» в сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ. Отметим, что в 2015-2017 годах он работал директором ХК «Торпедо» (Усть-Каменогорск).

«В прошедшем сезоне в столичном клубе заявили большое количество местных игроков. Также на итоговый результат «Барыса» в регулярном первенстве КХЛ отрицательно повлияли многочисленные травмы ведущих хоккеистов клуба. Не самую яркую игру в сезоне показал лидер астанчан Никита Михайлис», — приводит слова Немчинова журналист Иван Резванцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в регулярке клуб из столицы Казахстана занял последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко после 68 сыгранных встреч.

Материалы по теме
Бабаев: болельщики «Барыса» не хотят, чтобы клуб подписывал российских хоккеистов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023