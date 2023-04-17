«Хочется только повторить». Капитан московского «Динамо» — о выигрыше Кубка Гагарина

Защитник и капитан московского «Динамо» Андрей Миронов в своих социальных сетях вспомнил победу команды в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2012/2013. Хоккеист выложил свою фотографию с трофеем.

«Эта фотография сделана ровно 10 лет назад в Челябинске. Тогда 18-летнему мне посчастливилось узнать, каково это — поднять над головой Кубок Гагарина. Те эмоции не описать словами. Хочется только повторить», — говорится в сообщении.

Фото: Из личных архивов Андрея Миронова

Напомним, тогда московское «Динамо» в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги обыграло «Трактор» в шести встречах — 4-2 (2:1, 3:2, 1:3, 1:0, 3:4, 3:2 ОТ). Миронов, которому тогда было 18 лет, принял участие в 18 матчах розыгрыша, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи при показателе полезности «+7».