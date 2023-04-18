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«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» в первом матче плей-офф

«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» в первом матче плей-офф
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Завершился первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

В составе хозяев дубль в свой актив записал немецкий нападающий Леон Драйзайтль, ещё одна шайба на счету Эвана Бушара.

В составе гостей дублем отметился Адриан Кемпе, ещё один раз отличился Анже Копитар. Таким образом, основное время матча завершилось с ничейным счётом 3:3. На десятой минуте овертайма в составе гостей отличился Алекс Иафалло, чем принёс победу своему клубу в первом матче плей-офф.

Российские хоккеисты Клим Костин и Владислав Гавриков результативными действиями по ходу матча не отметились.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
18 апреля 2023, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Драйзайтль (Янмарк) – 06:57 (5x5)   2:0 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 12:31 (5x3)   2:1 Кемпе (Рой, Копитар) – 40:52 (5x5)   3:1 Драйзайтль (Кейн) – 48:46 (5x5)   3:2 Кемпе (Байфилд, Копитар) – 51:23 (5x5)   3:3 Копитар (Арвидссон, Дано) – 59:43 (6x4)   3:4 Иафалло (Арвидссон, Копитар) – 69:19 (5x4)
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