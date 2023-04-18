Дебур допускает, что Павелски может пропустить второй матч серии после хита Дамбы

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур высказался о состоянии ветерана команды Джо Павелски после жёсткого силового приёма от защитника «Миннесоты Уайлд» Мэтта Дамбы в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли.

«С ним всё в порядке, но он получил травму после того, как ударился головой об лёд», — приводит слова Дебура журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.

Также, по словам журналиста, наставник «Старз» иронично высказался о работе арбитров, которые выписали Дамбе за этот хит лишь малый штраф, заявив «у нас лучшие судьи в мире, и у них была возможность посмотреть момент, но они решили, что это не главное, я доверяю им, и мы должны с этим жить».

При этом Дебур не исключил, что Павелски может пропустить вторую игру серии.

«Я не уверен», — добавил главный тренер «Далласа».

Напомним, матч завершился победой «Уайлд» во втором овертайме со счётом 3:2 ОТ.