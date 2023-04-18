Дебур допускает, что Павелски может пропустить второй матч серии после хита Дамбы

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур высказался о состоянии ветерана команды Джо Павелски после жёсткого силового приёма от защитника «Миннесоты Уайлд» Мэтта Дамбы в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли.
«С ним всё в порядке, но он получил травму после того, как ударился головой об лёд», — приводит слова Дебура журналист The Athletic Майкл Руссо в социальных сетях.
Также, по словам журналиста, наставник «Старз» иронично высказался о работе арбитров, которые выписали Дамбе за этот хит лишь малый штраф, заявив «у нас лучшие судьи в мире, и у них была возможность посмотреть момент, но они решили, что это не главное, я доверяю им, и мы должны с этим жить».
При этом Дебур не исключил, что Павелски может пропустить вторую игру серии.
«Я не уверен», — добавил главный тренер «Далласа».
Напомним, матч завершился победой «Уайлд» во втором овертайме со счётом 3:2 ОТ.
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