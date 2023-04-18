Павелски под руки увели в раздевалку после жёсткого хита Дамбы

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит первый матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Миннесоту Уайлд».

В середине второго периода, при счёте 2:1 в пользу хозяев, защитник гостей Мэтт Дамба применил жёсткий силовой приём против ветерана «Старз» Джо Павелски. Данный хит спровоцировал потасовку, а Павелски увели под руки в раздевалку. Однако, Дамба отделался лишь двухминутным удалением.

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На данную минуту счёт в матче 2:2, идёт первый овертайм. В первом периоде заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.