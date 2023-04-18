Епанчинцев подтвердил уход с поста главного тренера «Амура»
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Главный тренер хабаровского «Амура» Вадим Епанчинцев покинет свой пост. Контракт тренера с клубом истекает 30 апреля 2023 года.
«В «Амуре» я не останусь», — цитирует Епанчинцева ТАСС.
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что 47-летний специалист перейдёт на работу в ВХЛ в клуб «Югра», где сменит Эдуарда Занковца. В 2021 году команда из Ханты-Мансийска под руководством Епанчинцева выиграла Кубок Петрова.
В текущем сезоне «Амур», руководимый Епанчинцевым, занял 10-е место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги и не попал в розыгрыш Кубка Гагарина. «Югра» в сезоне-2022/2023 выиграла регулярный чемпионат ВХЛ, однако в первом раунде плей-офф неожиданно уступила в серии клубу «Горняк-УГМК» (2-4).
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