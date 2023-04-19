Панарин оформил ассистентский дубль за первые 10 минут 1-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли

В эти минуты в Ньюарке (США) проходит первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт — 2:0 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте игрового времени — отличился российский нападающий Владимир Тарасенко, которому ассистировали К'Андре Миллер и Артемий Панарин. На 10-й минуте встречи «Рейнджерс» удвоили преимущество в матче — отличился Крис Крайдер, а Панарин оформил асистсентский дубль.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лигиг нынешнего сезона Артемий Панарин сыграл в 82 встречах, набрав 92 (29+63) очка.

По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» заняли пятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» стал третьим.