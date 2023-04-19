Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин оформил ассистентский дубль за первые 10 минут 1-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли

Панарин оформил ассистентский дубль за первые 10 минут 1-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Ньюарке (США) проходит первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт — 2:0 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте игрового времени — отличился российский нападающий Владимир Тарасенко, которому ассистировали К'Андре Миллер и Артемий Панарин. На 10-й минуте встречи «Рейнджерс» удвоили преимущество в матче — отличился Крис Крайдер, а Панарин оформил асистсентский дубль.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
19 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2-й период
0 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Тарасенко (Миллер, Панарин) – 04:58 (5x5)   0:2 Крайдер (Фокс, Панарин) – 09:30 (5x4)

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лигиг нынешнего сезона Артемий Панарин сыграл в 82 встречах, набрав 92 (29+63) очка.

По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» заняли пятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» стал третьим.

Материалы по теме
Панарин догнал канадских легенд! Оформил дубль и выбил 90 очков в сезоне НХЛ
Панарин догнал канадских легенд! Оформил дубль и выбил 90 очков в сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023