Панарин оформил ассистентский дубль за первые 10 минут 1-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли

В эти минуты в Ньюарке (США) проходит первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт — 2:0 в пользу гостей.
Счёт в матче был открыт на пятой минуте игрового времени — отличился российский нападающий Владимир Тарасенко, которому ассистировали К'Андре Миллер и Артемий Панарин. На 10-й минуте встречи «Рейнджерс» удвоили преимущество в матче — отличился Крис Крайдер, а Панарин оформил асистсентский дубль.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лигиг нынешнего сезона Артемий Панарин сыграл в 82 встречах, набрав 92 (29+63) очка.
По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» заняли пятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» стал третьим.
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