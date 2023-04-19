Игорь Шестёркин – вторая звезда матча «Нью-Джерси» – «Рейнджерс»

В Ньюарке (США) завершился первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей льда со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

Второй звездой матча был признан российский голкипер Игорь Шестёркин. На его счету 27 сейвов. Первым признали Криса Крайдера, который оформил дубль. Третьим же стал Адам Фокс. Он оформил покер из голевых передач.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте игрового времени — отличился российский нападающий Владимир Тарасенко, которому ассистировали К'Андре Миллер и Артемий Панарин. Таким образом, Тарасенко забил первый гол за «Рейнджерс» в плей-офф в карьере — он стал игроком команды из «Нью-Йорка» в ходе сезона-2022/2023.