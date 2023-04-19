Русский дуэт «Рейнджерс» разрывает на старте плей-офф НХЛ! А Тарасенко уже догнал Овечкина

Украшением первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции должна стать первая с 2012 года кубковая встреча двух принципиальных соперников – «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси». «Синерубашечники» очень многое поставили на этот сезон, в дедлайн пойдя ва-банк, усилив свою и без того мощную линию нападения двумя суперзвёздами НХЛ – россиянином Владимиром Тарасенко и американцем Патриком Кейном.

Практически наверняка ни один из этих игроков не останется в клубе на следующий сезон из-за необходимости укладываться в потолок зарплат. Пожертвовав целым рядом выборов на драфте НХЛ, в «Рейнджерс» сделали осознанную ставку на стартовавший плей-офф. И другой задачи, кроме как завоевания первого Кубка Стэнли за 29 лет, у «синерубашечников» здесь быть просто не может.

Старт плей-офф команде Жерара Галлана сегодня удался по всем показателям. Уже на пятой минуте первого периода как раз и сработало усиление «Рейнджерс» под главную часть сезона НХЛ. 31-летний Тарасенко затащил шайбу в зону нападения, там обыгрался с защитником К’Андре Миллером и броском с убойной позиции впервые забил в плей-офф в составе «Рейнджерс».

Всего же для российского форварда этот гол стал 42-м за карьеру в кубковых матчах в НХЛ, что является четвёртым показателем в лиге за последние 10 лет. Любопытно, что столько же голов на этом временном интервале в активе капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. На первом месте здесь располагается Никита Кучеров (53), в топ-3 входят Ондржей Палат (48) и Джо Павелски (44).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Не прошло и пяти минут, как следом сработало одно из самых грозных орудий Парней с Бродвея – их большинство. Артемий Панарин сделал короткую передачу на Адама Фокса, тот совершил наброс на пятак, откуда Крис Крайдер в своём фирменном стиле переправил шайбу в ворота. Этот гол стал для выступающего на протяжении всей карьеры в НХЛ в составе «Рейнджерс» американского форварда 35-м в плей-офф, что является новым клубным рекордом. Ранее Крис делил первое место с легендой клуба Родом Жильбером (34). Для Панарина результативная передача стала второй в матче.

Материалы по теме Крис Крайдер вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов «Рейнджерс»

В начале второго периода «дьяволы» попытались включить максимальные обороты и вернуться в игру, но набравший отличную форму под конец регулярки голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин действовал надёжно и удержал преимущество гостей в две шайбы. А в конце отрезка «синерубашечники» забили дважды подряд, но если гол в исполнении канадского форварда Алексиса Лафреньера был справедливо отменён из-за игры высоко поднятой клюшкой, то удачно подключившийся к атаке защитник Райан Линдгрен отличился уже по всем правилам.

Третий период прошёл по довольно похожему сценарию, что и второй. Для начала Шестёркин опять совершил целый ряд спасений на старте отрезка, после чего его партнёры реализовали едва ли не первый опасный момент в заключительной трети матча. И снова отличился Крайдер, во второй раз в матче совершивший подправление при игре в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что и этот гол оказался для Криса рекордным в составе «Рейнджерс». Его второй гол в матче, также забитый в большинстве, позволил американскому форварду сравняться с Адамом Грэйвзом по заброшенным шайбам при игре с численным преимуществом. Теперь в их активе по 13 точных бросков в таком формате, и следующий гол Крайдера в большинстве позволит ему выйти на чистое первое место в данной номинации.

Всё, на что хватило хозяев в этой встрече, это распечатать ворота Шестёркина. За три минуты до конца матча отличился лучший бомбардир «Дэвилз» в регулярном чемпионате Джек Хьюз. Американский форвард реализовал штрафной бросок и лишил российского вратаря «сухаря». Окончательный счёт установил Филип Хитил, поразивший пустые ворота. Ассистентский покер на свой счёт записал защитник Адам Фокс, завершивший матч с четырьмя результативными передачами. Таким образом «Рейнджерс» взяли практически идеальный старт в розыгрыше плей-офф.