Тарасенко поделился эмоциями от первого гола в плей-офф за «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко поделился эмоциями от первого гола в плей-офф в составе «синерубашечников». Россиянин забил первую шайбу и помог одержать уверенную победу в первом матче серии плей-офф с «Нью-Джерси» — 5:1.
«Здорово забить первый гол в плей-офф за «Рейнджерс». Мы отлично играли на протяжении большего количества времени, однако слишком много моментов позволили сопернику создать у наших ворот. Игорь сыграл отлично, но мы можем играть лучше, особенно в защите, чтобы сократить количество опасных моментов у наших ворот и облегчить задачу своим вратарям.
Я думаю, многие недооценивают значение блокированных бросков в матче. Наши ребята сегодня отлично блокировали броски соперника, чем давали позитивный заряд команде и дали нам много эмоций», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, что по итогам матча хоккеисты «Рейнджерс» заблокировали 23 броска соперника. Тарасенко сравнялся с Овечкиным по числу голов в плей-офф за последние 10 лет. На счету россиян по 42 заброшенные шайбы.
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