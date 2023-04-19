Тарасенко сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф за последние 10 лет

В Ньюарке (США) завершился первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

На 5-й минуте встречи счёт открыл российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко. Этот гол стал для Владимира 42-м в плей-офф за последние 10 лет. Теперь по этому показателю он делит четвёртое место в лиге с Александром Овечкиным.

Список лучших бомбардиров плей-офф за последние 10 лет:

1. Никита Кучеров — 52 гола,

2. Ондржей Палат — 48 голов,

3. Джо Павелски — 44 гола,

4. Владимир Тарасенко — 42 гола,

4. Александр Овечкин — 42 гола,

6. Натан Маккиннон — 41 гол,

7. Брейден Пойнт — 38 голов,

7. Брэд Маршан — 38 голов,

7. Сидни Кросби — 38 голов,

7. Патрис Бержерон — 38 голов,

11. Стивен Стэмкос — 37 голов.