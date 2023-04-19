Тарасенко сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф за последние 10 лет

В Ньюарке (США) завершился первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).
На 5-й минуте встречи счёт открыл российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко. Этот гол стал для Владимира 42-м в плей-офф за последние 10 лет. Теперь по этому показателю он делит четвёртое место в лиге с Александром Овечкиным.
Список лучших бомбардиров плей-офф за последние 10 лет:
1. Никита Кучеров — 52 гола,
2. Ондржей Палат — 48 голов,
3. Джо Павелски — 44 гола,
4. Владимир Тарасенко — 42 гола,
4. Александр Овечкин — 42 гола,
6. Натан Маккиннон — 41 гол,
7. Брейден Пойнт — 38 голов,
7. Брэд Маршан — 38 голов,
7. Сидни Кросби — 38 голов,
7. Патрис Бержерон — 38 голов,
11. Стивен Стэмкос — 37 голов.
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