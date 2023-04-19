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Тарасенко сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф за последние 10 лет

Тарасенко сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф за последние 10 лет
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В Ньюарке (США) завершился первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
19 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Тарасенко (Миллер, Панарин) – 04:58 (5x5)   0:2 Крайдер (Фокс, Панарин) – 09:30 (5x4)   0:3 Линдгрен (Фокс, Хитил) – 36:57 (5x5)   0:4 Крайдер (Фокс, Кейн) – 51:07 (5x4)   1:4 Хьюз – 57:14   1:5 Хитил (Какко, Фокс) – 58:02 (en)

На 5-й минуте встречи счёт открыл российский нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко. Этот гол стал для Владимира 42-м в плей-офф за последние 10 лет. Теперь по этому показателю он делит четвёртое место в лиге с Александром Овечкиным.

Список лучших бомбардиров плей-офф за последние 10 лет:

1. Никита Кучеров — 52 гола,
2. Ондржей Палат — 48 голов,
3. Джо Павелски — 44 гола,
4. Владимир Тарасенко — 42 гола,
4. Александр Овечкин — 42 гола,
6. Натан Маккиннон — 41 гол,
7. Брейден Пойнт — 38 голов,
7. Брэд Маршан — 38 голов,
7. Сидни Кросби — 38 голов,
7. Патрис Бержерон — 38 голов,
11. Стивен Стэмкос — 37 голов.

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