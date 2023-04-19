Агент Да Косты: были предложения клубов, но в «Автомобилисте» Стефана всё устраивает

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Автомобилиста» Стефана Да Косты, рассказал о продлении контракта игрока с клубом.

«Переговоры с «Автомобилистом» проходили легко. Он любимец болельщиков, и стороны договорились быстро. Предложение клуба было адекватным, и мы его сразу приняли. Пишут о каких-то космических деньгах, но запредельных сумм не было.

Он продлил контракт на тех же условиях? Да, так и есть. Были предложения со стороны других клубов, и даже больше по деньгам. Но в Екатеринбурге его всё устраивает — роль в команде, руководство, болельщики, город. Поэтому мы даже не торговались», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Накануне «Автомобилист» объявил, что клуб из Екатеринбурга продлил контракт с нападающим Стефаном Да Костой до 30 апреля 2025 года.