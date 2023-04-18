«Автомобилист» продлил на два года своего лучшего бомбардира регулярки-2022/2023 Да Косту
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Пресс-служба «Автомобилиста» объявила о том, что клуб из Екатеринбурга продлил контракт с нападающим Стефаном Да Костой до 30 апреля 2025 года.
В регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Стефан Да Коста стал лучшим бомбардиром и вторым снайпером уральской команды, набрав 56 (20+36) очков. В плей-офф на счету нападающего 7 (1+6) набранных баллов.
Всего за три проведённых сезона в «Автомобилисте» француз провёл 167 матчей, в которых набрал 144 очка, забросив 58 шайб и отдав 86 результативных передач при показателе полезности «+29».
Напомним, в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» уступил в первом раунде плей-офф магнитогорскому «Металлургу», ведя в третьем периоде седьмого матча серии 3:1.
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