Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА во втором матче финала КХЛ с «Ак Барсом» сыграет без двух основных форвардов

ЦСКА опубликовал состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом». Встреча начнётся в 19:00 в Казани.

В составе армейцев отсутствуют два основных форварда: Андрей Светлаков и Максим Мамин, который получил повреждение в первой встрече финальной серии.

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);

Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников

Дыбленко — Диц, Полтапов — Соркин — Григоренко;

Провольнев — Сергеев, Слепышев — Панкратов — Карнаухов;

Гуськов — Макаров, Брюквин — Мингачёв — Абрамов.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);

Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;

Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;

Лучевников — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;

Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.

Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.

В первом матче сильнее оказались казанцы со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Счёт в серии — 1-0 в пользу клуба из Казани.