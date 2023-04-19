ЦСКА во втором матче финала КХЛ с «Ак Барсом» сыграет без двух основных форвардов

ЦСКА опубликовал состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом». Встреча начнётся в 19:00 в Казани.
В составе армейцев отсутствуют два основных форварда: Андрей Светлаков и Максим Мамин, который получил повреждение в первой встрече финальной серии.
Состав ЦСКА:
Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников
Дыбленко — Диц, Полтапов — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Панкратов — Карнаухов;
Гуськов — Макаров, Брюквин — Мингачёв — Абрамов.
Состав «Ак Барса»:
Билялов (Мифтахов);
Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;
Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.
Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.
В первом матче сильнее оказались казанцы со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Счёт в серии — 1-0 в пользу клуба из Казани.
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