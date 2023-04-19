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Мамин пропустит минимум три матча финала с «Ак Барсом» из-за сотрясения мозга

Мамин пропустит минимум три матча финала с «Ак Барсом» из-за сотрясения мозга
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Нападающий ЦСКА Максим Мамин пропустит минимум три матча финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом», сообщает «Татар-информ». Сообщается, что у лидера армейцев диагностировано сотрясение мозга.

Напомним, нападающий получил травму в эпизоде первого матча серии в столкновении со своим одноклубником Фредриком Классоном. Защитник армейцев пытался провести силовой приём против нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, но промахнулся и нанёс сильный удар рукой в голову Мамину. После эпизода Мамин ушёл в раздевалку до конца матча.

В текущем плей-офф на счету Мамина 21 матч, в которых форвард набрал 16 очков — забросил семь шайб и отдал девять результативных передач — при показателе полезности «+6».

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