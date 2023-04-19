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Джек Хьюз — первый игрок в НХЛ, забивший в дебютном матче плей-офф с буллита

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» провёл свою первую игру в рамках Кубка Стэнли.

Как сообщает пресс-служба лиги, он стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, кто забил в своём дебютном матче плей-офф с помощью буллита.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Хьюз также стал четвёртым игроком в истории лиги, забросившим первую шайбу в кубковых матчах, реализовав буллит. До него это сделали Уэйн Коннелли (1968 год, «Миннесота»), Майк Ричардс (2008, «Филадельфия») и Ник Дауд (2019, «Вашингтон»).

Напомним, в Ньюарке (США) завершился первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли (Восточная конференция), в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).