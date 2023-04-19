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«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», у Панарина 2 передачи, Фокс оформил ассистентский покер

«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», у Панарина 2 передачи, Фокс оформил ассистентский покер
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В Ньюарке (США) завершился первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

Счёт в матче был открыт на пятой минуте игрового времени — отличился российский нападающий Владимир Тарасенко, которому ассистировали К'Андре Миллер и Артемий Панарин.

На 10-й минуте встречи «Рейнджерс» удвоили преимущество в матче — отличился Крис Крайдер, а Панарин оформил асистсентский дубль.

На 37-й минуте отличился Райан Линдгрен, а Фокс оформил ассистентский дубль. В середине третьего периода Крайдер оформил дубль, а Фокс — отдал третью передачу в этом матче. На 58-й минуте «Дэвилз» удалось заработать буллит. который реализовал Джек Хьюз, однако на большее хозяев не хватило.

Точку в матче точным броском поставил Филип Хитил, которому ассистировали Каапо Какко и Фокс, отдавший четыре результативные передачи в этом матче.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
19 апреля 2023, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Тарасенко (Миллер, Панарин) – 04:58 (5x5)   0:2 Крайдер (Фокс, Панарин) – 09:30 (5x4)   0:3 Линдгрен (Фокс, Хитил) – 36:57 (5x5)   0:4 Крайдер (Кейн, Фокс) – 51:07 (5x4)   1:4 Хьюз – 57:14   1:5 Хитил (Какко, Фокс) – 58:02 (en)
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