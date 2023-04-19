«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», у Панарина 2 передачи, Фокс оформил ассистентский покер

В Ньюарке (США) завершился первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).
Счёт в матче был открыт на пятой минуте игрового времени — отличился российский нападающий Владимир Тарасенко, которому ассистировали К'Андре Миллер и Артемий Панарин.
На 10-й минуте встречи «Рейнджерс» удвоили преимущество в матче — отличился Крис Крайдер, а Панарин оформил асистсентский дубль.
На 37-й минуте отличился Райан Линдгрен, а Фокс оформил ассистентский дубль. В середине третьего периода Крайдер оформил дубль, а Фокс — отдал третью передачу в этом матче. На 58-й минуте «Дэвилз» удалось заработать буллит. который реализовал Джек Хьюз, однако на большее хозяев не хватило.
Точку в матче точным броском поставил Филип Хитил, которому ассистировали Каапо Какко и Фокс, отдавший четыре результативные передачи в этом матче.
- 19 апреля 2023
-
04:50
-
04:14
-
02:47
- 18 апреля 2023
-
23:40
-
23:25
-
22:51
-
22:21
-
22:01
-
21:44
-
21:34
-
21:10
-
20:51
-
20:40
-
20:26
-
20:08
-
19:50
-
19:32
-
19:08
-
18:38
-
18:27
-
18:09
-
17:57
-
17:40
-
17:28
-
17:21
-
17:09
-
17:02
-
16:40
-
16:31
-
16:21
-
16:09
-
15:56
-
15:31
-
15:14
-
15:00