«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси», у Панарина 2 передачи, Фокс оформил ассистентский покер

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Ньюарке (США) завершился первый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

Счёт в матче был открыт на пятой минуте игрового времени — отличился российский нападающий Владимир Тарасенко, которому ассистировали К'Андре Миллер и Артемий Панарин.

На 10-й минуте встречи «Рейнджерс» удвоили преимущество в матче — отличился Крис Крайдер, а Панарин оформил асистсентский дубль.

На 37-й минуте отличился Райан Линдгрен, а Фокс оформил ассистентский дубль. В середине третьего периода Крайдер оформил дубль, а Фокс — отдал третью передачу в этом матче. На 58-й минуте «Дэвилз» удалось заработать буллит. который реализовал Джек Хьюз, однако на большее хозяев не хватило.

Точку в матче точным броском поставил Филип Хитил, которому ассистировали Каапо Какко и Фокс, отдавший четыре результативные передачи в этом матче.