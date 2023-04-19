Овечкин с сыном Сергеем посетил бейсбольный матч

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил бейсбольный матч вместе с сыном Сергеем, сообщает официальная страница «столичных» в социальной сети.
Фото: Соцсеть «Вашингтон Кэпиталз»
Овечкин присутствовал на игре местных «Нэшионалс» с «Балтимор Ориолс» (0:1) вместе с бывшим игроком «столичных», а ныне игроком «Сент-Луис Блюз» Якубом Враной.
Как сообщает Russian Machine Never Breaks, генменеджер «Вашингтон Нэшионалс» Дэйви Мартинес подошёл, чтобы обнять Овечкина, и в шутку спросил, не хочет ли он принять участие в игре. Овечкин рассмеялся.
Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном сезоне занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 82 встреч. Хуже «Вашингтона» на Востоке оказались только «Филадельфия Флайерз» (75), «Монреаль Канадиенс» (68) и «Коламбус Блю Джекетс» (59).
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