Инсайдер НХЛ: не думаю, что генменеджер «Вашингтона» обязательно должен угодить Овечкину

Известный журналист и инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thougths ответил на вопрос, может ли генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан принимать кадровые решения, чтобы угодить Александру Овечкину.

«В первую очередь, я думаю, Маклеллан будет делать всё, что, по его мнению, поможет команде побеждать, верно? Он никогда не боялся проворачивать смелые сделки. Он очень смелый парень. И я не думаю, что Маклеллан обязательно должен угодить Овечкину. Вопрос заключается в победах. Взгляните на это: если Кузнецова обменяют, вокруг Овечкина не будет россиян в следующем сезоне. Сэмс ушёл, Орлс ушёл (Илья Самсонов, Дмитрий Орлов. — Прим. «Чемпионата»). Что будет с Кузнецовым — увидим. Не уверен, что когда-либо думал, что предвижу такой исход», — сказал Фридман.

Отметим, что в случае обмена Кузнецова в основном составе «Вашингтона», помимо Овечкина, останется ещё и защитник Александр Алексеев.