Нападающий «Каролины» Терявяйнен сломал руку и выбыл до конца серии с «Айлендерс»

Нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен сломал руку и выбыл до конца серии с «Айлендерс». В конце третьего периода второго матча (4:3 ОТ) финский форвард получил удар клюшкой по руке после броска нападающего «Айлендерс» Жана-Габриэля Пажо и покинул площадку. После матча главный тренер «Каролины» Род Бриндамор сообщил, что финн сломал руку и завтра будет прооперирован.
«Он выбыл из игры, получил удар клюшкой и сломал руку. Клюшка Пажо буквально прорубила его как томагавк. Он выбыл до конца серии и завтра будет прооперирован. Вот такие дела, если быть честным, я немного зол», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Терявяйнен провёл 68 матчей, в которых набрал 37 очков — забросил 12 шайб и отдал 25 результативных передач.
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