«Пусть играют сами как хотят». Фетисов — о чемпионате мира без сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о своём отношении к проведению чемпионатов мира по хоккею без сборной России.

«Чемпионаты мира без участия российской сборной — это вообще что? Это хрень. Мне это вообще неинтересно. Я отыграл 12 чемпионатов мира. Моя карьера в сборной началась в 1977 году, когда на ЧМ в Вену приехали канадские профессионалы с шапкозакидательскими настроениями. Тогда в первом официальном матче мы обыграли команду Фила Эспозито со счётом 11:1. Тогда это было интересно, это были настоящие чемпионаты мира. А сейчас пусть играют сами как хотят», — приводит слова Фетисова «Аргументы и факты».

Напомним, в феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь сезон-2023/2024.