Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В матче ЦСКА — «Ак Барс» произошла стычка, зачинщиком стал Радулов

В матче ЦСКА — «Ак Барс» произошла стычка, зачинщиком стал Радулов
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». К началу второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Под занавес первого игрового отрезка перед воротами ЦСКА возникла стычка. Нападающий казанцев Александр Радулов неудачно врезался в ворота, уронив в них защитника Фредрика Классона. Швед и россиянин потолкались, но не были удалены. В ходе общей перепалки форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков накинулся на защитника ЦСКА Никиту Нестерова. Оба по итогу получили по две минуты за грубость.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
Видео
ЦСКА открыл счёт в третьем матче финала плей-офф КХЛ, «Ак Барс» отыгрался через 28 секунд
Материалы по теме
Стали известны составы ЦСКА и «Ак Барса» на третий матч финальной серии Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023