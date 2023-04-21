В матче ЦСКА — «Ак Барс» произошла стычка, зачинщиком стал Радулов

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». К началу второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Под занавес первого игрового отрезка перед воротами ЦСКА возникла стычка. Нападающий казанцев Александр Радулов неудачно врезался в ворота, уронив в них защитника Фредрика Классона. Швед и россиянин потолкались, но не были удалены. В ходе общей перепалки форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков накинулся на защитника ЦСКА Никиту Нестерова. Оба по итогу получили по две минуты за грубость.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».