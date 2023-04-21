Стали известны составы ЦСКА и «Ак Барса» на третий матч финальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА и «Ак Барс» опубликовали составы на третий матч финальной серии Кубка Гагарина. Встреча состоится в Москве на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 19:30.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьего матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);

Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников

Дыбленко — Диц, Полтапов — Соркин — Григоренко;

Провольнев — Сергеев, Слепышев — Панкратов — Карнаухов;

Гуськов — Макаров, Брюквин — Мингачёв — Абрамов.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);

Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;

Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;

Лучевников — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;

Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.