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ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Стали известны составы ЦСКА и «Ак Барса» на третий матч финальной серии Кубка Гагарина

Стали известны составы ЦСКА и «Ак Барса» на третий матч финальной серии Кубка Гагарина
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ЦСКА и «Ак Барс» опубликовали составы на третий матч финальной серии Кубка Гагарина. Встреча состоится в Москве на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 19:30.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьего матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
21 апреля 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й период
0 : 0
Ак Барс
Казань

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников
Дыбленко — Диц, Полтапов — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Панкратов — Карнаухов;
Гуськов — Макаров, Брюквин — Мингачёв — Абрамов.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);
Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;
Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.

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