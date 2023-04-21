Стали известны составы ЦСКА и «Ак Барса» на третий матч финальной серии Кубка Гагарина
Поделиться
ЦСКА и «Ак Барс» опубликовали составы на третий матч финальной серии Кубка Гагарина. Встреча состоится в Москве на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 19:30.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьего матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
21 апреля 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й период
0 : 0
Ак Барс
Казань
Состав ЦСКА:
Рейдеборн (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников
Дыбленко — Диц, Полтапов — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Панкратов — Карнаухов;
Гуськов — Макаров, Брюквин — Мингачёв — Абрамов.
Состав «Ак Барса»:
Билялов (Мифтахов);
Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Лучевников — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;
Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.
Комментарии
- 21 апреля 2023
-
19:12
-
19:03
-
18:30
-
18:20
-
17:52
-
17:23
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:25
-
14:55
-
14:35
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
12:59
-
12:50
-
12:45
-
12:35
-
12:24
-
11:55
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
09:05
-
08:45
-
08:26
Партнерский контент