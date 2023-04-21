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ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА открыл счёт в третьем матче финала плей-офф КХЛ, «Ак Барс» отыгрался через 28 секунд

ЦСКА открыл счёт в третьем матче финала плей-офф КХЛ, «Ак Барс» отыгрался через 28 секунд
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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает казанский «Ак Барс». К середине второго периода счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте армейцы открыли счёт. Играя в большинстве, игроки ЦСКА расположились в чужой зоне. Никита Нестеров отдал поперечную передачу на правый фланг, там Михаил Григоренко принял пас и бросил в ближний угол. Тимур Билялов не успел переместиться.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Тем не менее казанцы отыгрались в следующей же атаке. Игроки «Ак Барса» перехватили шайбу, после чего Даниил Журавлёв прорвался по флангу и отдал передачу на Дмитрия Воронкова. Форвард подстроился и послал шайбу точно в угол — 1:1. На то, чтобы сравнять счёт, казанцам понадобилось всего 28 секунд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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