Бержерон пропустит ещё как минимум два матча серии «Бостона» с «Флоридой» в Кубке Стэнли
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Как сообщает Associated Press со ссылкой на главного тренера «Бостона» Джима Монтгомери, форвард «Брюинз» Патрис Бержерон пропустит и второй матч в серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (1-1 в серии). Напомним, нападающий пропустил уже две игры серии из-за травмы.
37-летний нападающий получил травму верхней части тела в последнем матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (5:4) и пропустил тренировки команды в прошлые субботу и воскресенье.
Капитан «Брюинз» в 78 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрал 58 (27+31) очков.
Третий матч серии плей-офф Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Бостон Брюинз» состоится 22 апреля. Начало встречи запланировано на 02:30 по мрсковскрому времени.
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