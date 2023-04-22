Бержерон пропустит ещё как минимум два матча серии «Бостона» с «Флоридой» в Кубке Стэнли

Как сообщает Associated Press со ссылкой на главного тренера «Бостона» Джима Монтгомери, форвард «Брюинз» Патрис Бержерон пропустит и второй матч в серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (1-1 в серии). Напомним, нападающий пропустил уже две игры серии из-за травмы.

37-летний нападающий получил травму верхней части тела в последнем матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (5:4) и пропустил тренировки команды в прошлые субботу и воскресенье.

Капитан «Брюинз» в 78 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрал 58 (27+31) очков.

Третий матч серии плей-офф Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Бостон Брюинз» состоится 22 апреля. Начало встречи запланировано на 02:30 по мрсковскрому времени.