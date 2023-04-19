Бержерон пропустит и второй матч «Бостона» с «Флоридой» в Кубке Стэнли

Как сообщает Sportsnet со ссылкой на главного тренера «Бостона» Джима Монтгомери, форвард «Брюинз» Патрис Бержерон пропустит и второй матч в серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (1-0 в серии). Напомним, нападающий отсутствовал в первой игре из-за травмы.

Главный тренер «медведей» Монтгомери заявил журналистам, что отсутствие Бержерона во второй игре связано не с болезнью, из-за которой он не смог участвовать в первой игре, а из-за травмы.

37-летний нападающий получил травму верхней части тела в последнем матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (5:4) и пропустил тренировки команды в прошлые субботу и воскресенье.

Капитан «Брюинз» в 78 матчах регулярного сезона набрал 58 (27+31) очков.