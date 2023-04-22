Аналитик TSN — о семи пропущенных голах Василевского: Андрей не сверхчеловек
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Бывший хоккеист, а ныне аналитик и эксперт NHL Network и TSN Майк Джонсон кратко прокомментировал выступление российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:7, 1-1).
«Василевский не сверхчеловек», — приводит слова Джонсона TSN.
Напомним, Василевский во втором матче пропустил семь шайб, отразив 30 бросков по своим воротам. В первой встрече серии российский голкипер пропустил трижды, но смог совершить 28 сейвов. «Торонто» благодаря победе со счётом 7:2 смог сравнять счёт в серии — 1-1. Четвёртый матч пройдёт в ночь с 22 на 23 апреля в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена». Начало встречи запланировано на 2:00 мск.
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