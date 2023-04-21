The Athletic — о поражении 2:7: Василевский вряд ли был похож на вратаря мирового класса

Журналист The Athletic Джошуа Клоке высказался об игре российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:7, 1-1).

«Василевского и защиту «Лайтнинг», казалось, легко пробить.

«Лифс» проиграли вратарскую битву в первой встрече, но второй матч снова выглядел совершенно иначе: без таких ключевых защитников, как Виктор Хедман и Эрик Чернак, выбывших из-за травм, Андрей Василевский не получил помощи, в которой нуждался, да и он сам вряд ли был похож на вратаря мирового класса, которым является.

Без этих двух защитников у «Лифс» было гораздо больше пространства при игре с шайбой, чтобы манипулировать соперниками, отвлекая их от прорывов. В результате, хотя не все голы были на совести только Василевского, он пропустил шесть голов после 28 бросков за первые два периода. Прибавьте эти факторы — и всё, что могло бы пойти на пользу «Торонто», пошло. И в серии теперь ничья», — приводит слова Клоке The Athletic.