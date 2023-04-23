Валерий Ничушкин не попал в заявку на третий матч с «Сиэтлом»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Колорадо Эвеланш». Счёт в момент публикации новости ничейный — 3:3.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не попал в заявку на этот матч. Команда на данный момент не сообщает причины такого решения.

Счёт в серии 1:1. Ничушкин смог отличиться голом во втором, победном для «Колорадо» матче. После встречи главный тренер «Эвеланш» похвалил россиянина, сказав: «Гол Ничушкина? Он был великолепен сегодня. Похоже, прежний Вэл вернулся»

В регулярном сезоне Валерий принял участие в 53 играх, где сумел отметиться 17-ю заброшенными шайбами и 30-ю ассистами.