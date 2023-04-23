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Валерий Ничушкин не попал в заявку на третий матч с «Сиэтлом»

Валерий Ничушкин не попал в заявку на третий матч с «Сиэтлом»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Колорадо Эвеланш». Счёт в момент публикации новости ничейный — 3:3.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Перерыв
3 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Шварц (Шульц, Веннберг) – 06:08 (5x5)   1:1 Комфер (Макар, Лехконен) – 16:07 (4x5)   1:2 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 19:16 (4x4)   1:3 Макар (Ньюхук) – 24:33 (5x5)   2:3 Олексяк (Гурд, Бьёркстранд) – 32:51 (5x5)   3:3 Бенирс (Макканн, Эберле) – 33:10 (5x5)

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не попал в заявку на этот матч. Команда на данный момент не сообщает причины такого решения.

Счёт в серии 1:1. Ничушкин смог отличиться голом во втором, победном для «Колорадо» матче. После встречи главный тренер «Эвеланш» похвалил россиянина, сказав: «Гол Ничушкина? Он был великолепен сегодня. Похоже, прежний Вэл вернулся»

В регулярном сезоне Валерий принял участие в 53 играх, где сумел отметиться 17-ю заброшенными шайбами и 30-ю ассистами.

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