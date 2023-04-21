«Прежний Вэл вернулся». Главный тренер «Колорадо» — об игре Ничушкина в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар похвалил российского нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина за игру во втором матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (3:2). Россиянин сравнял счёт в середине второго периода, великолепно реализовав выход один на один с вратарём соперника.
«Первый период в нашем исполнении был ужасным. Я думал, что после первой игры мы ударно начнём вторую встречу. Мы были слишком зажаты, никто не хотел играть с шайбой. Это был наш худший период в этой серии. Мы знали, что ещё не показали свой лучший хоккей. В перерыве мы поговорили и стали проводить хорошие смены одна за другой.
Гол Ничушкина? Он был великолепен сегодня. Похоже, прежний Вэл вернулся», — цитирует Беднара журналист Питер Бауг в своём аккаунте в соцсети.
Ничушкин по итогам матча был признан третьей звездой встречи.
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