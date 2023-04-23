Ключевой защитник «Виннипега» выбыл до конца серии с «Вегасом» из-за травмы колена

Защитник «Виннипег Джетс» Джош Моррисси выбыл до конца серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» из-за травмы колена. Об этом на пресс-конференции после третьего матча серии заявил главный тренер канадского клуба Рик Боунесс.
Игрок «Джетс» неудачно столкнулся коленом в колено с защитником «Голден Найтс» Заком Уайтклаудом. Это произошло в самом начале первого периода. Моррисси ушёл со льда, сыграв всего 1 минуту 14 секунд, и больше в игру уже не вернулся.
После завершения матча Боунесс сказал, что 28-летний канадец в серии больше не сыграет. В 78 матчах регулярного чемпионата он набрал 76 (16+60) очков, в трёх играх плей-офф – 1 (0+1) балл.
«Виннипег» сегодня сумел отыграться со счёта 1:4 в третьем периоде, но в итоге уступил «Вегасу» (4:5 2ОТ, 1-2 в серии).
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