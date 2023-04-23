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«Каролина» победила «Айлендерс» и ведёт 3-1 в серии Кубка Стэнли

«Каролина» победила «Айлендерс» и ведёт 3-1 в серии Кубка Стэнли
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На стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) завершился четвёртый матч серии Кубка Стэнли Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл Сет Джарвис с передач Стефана Ноэсена и Брента Бёрнса.

В начале второй двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Мартин Нечас с передач Стефана Ноэсена и Себастьяна Ахо. На 14-й минуте счёт 3:0 сделал Себастьян Ахо с передачи Маккензи Макикерна.

На второй минуте третьего периода довёл счёт до крупного Сет Джарвис с передачи Себастьяна Ахо. Спустя две минуты размочил счёт Адам Пелеч с передачи Брока Нельсона. На 15-й минуте периода пятую шайбу гостей забросил Маккензи Макикерн с передачи Брэди Шея. На 18-й минуте периода окончательный счёт установил Бо Хорват.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Ноэсен, Бёрнс) – 04:05 (5x3)   0:2 Нечас (Ноэсен, Ахо) – 21:15 (5x4)   0:3 Ахо (Макикерн) – 33:30   0:4 Джарвис (Ахо, Песке) – 41:20 (5x5)   1:4 Пелеч (Нельсон) – 43:14 (5x5)   1:5 Макикерн (Шей) – 54:01 (5x5)   2:5 Хорват (Мейфилд) – 57:57 (4x5)

Таким образом, счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины». Следующая игра состоится на площадке «ураганов» в ночь на 26 апреля.

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