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«Каролина» победила «Айлендерс» и ведёт 3-1 в серии Кубка Стэнли

На стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) завершился четвёртый матч серии Кубка Стэнли Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл Сет Джарвис с передач Стефана Ноэсена и Брента Бёрнса.

В начале второй двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Мартин Нечас с передач Стефана Ноэсена и Себастьяна Ахо. На 14-й минуте счёт 3:0 сделал Себастьян Ахо с передачи Маккензи Макикерна.

На второй минуте третьего периода довёл счёт до крупного Сет Джарвис с передачи Себастьяна Ахо. Спустя две минуты размочил счёт Адам Пелеч с передачи Брока Нельсона. На 15-й минуте периода пятую шайбу гостей забросил Маккензи Макикерн с передачи Брэди Шея. На 18-й минуте периода окончательный счёт установил Бо Хорват.

Таким образом, счёт в серии 3-1 в пользу «Каролины». Следующая игра состоится на площадке «ураганов» в ночь на 26 апреля.