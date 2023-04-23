Ошибка Романова привела к третьей шайбе в ворота «Айлендерс» в матче с «Каролиной»

В эти минуты на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) проходит четвёртый матч серии Кубка Стэнли Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Каролину Харрикейнз». Идёт третий период, счёт 4:0 в пользу гостей.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки российский защитник хозяев Александр Романов ошибся при входе в зону «ураганов» и форвард гостей Себастьян Ахо в контратаке забросил третью шайбу в ворота «островитян».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Романов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли сыграл один матч без набранных очков.

Напомним, «Каролина» ведёт в серии 2-1. Следующая игра состоится на стадионе «ураганов» в ночь на 26 апреля.