«Хочется посмотреть на русский хоккей». Терещенко — о серии «Ак Барс» — ЦСКА
Поделиться
Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко рассказал о четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» (2:1).
«Ак Барсу» не хватает голов, хотя казанцы создавали много моментов. Думаю, что серия вернётся всё же в Москву. Хочется посмотреть на русский хоккей, увидеть семь матчей всё-таки. Мне нравится то качество хоккея, которое показывают команды. Это интересно, ребята находят интересные решения в игре», — приводит слова Терещенко «Известия».
Напомним, счёт в финальной серии Кубка Гагарина 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится завтра, 25 апреля, в Казани. Встреча начнётся в 19:30. При необходимости завершающие матчи серии состоятся 27 апреля в Москве и 29 апреля в Казани.
Комментарии
- 24 апреля 2023
-
10:12
-
10:00
-
09:47
-
09:32
-
09:12
-
09:05
-
08:43
-
08:26
-
08:15
-
07:31
-
04:13
-
01:42
-
01:35
- 23 апреля 2023
-
23:42
-
23:20
-
22:47
-
22:24
-
22:12
-
21:56
-
21:30
-
21:18
-
21:10
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:25
-
20:17
-
20:15
-
20:14
-
20:12
-
20:09
-
20:06
-
20:02
-
19:57
-
19:55
Партнерский контент