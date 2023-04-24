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«Хочется посмотреть на русский хоккей». Терещенко — о серии «Ак Барс» — ЦСКА

«Хочется посмотреть на русский хоккей». Терещенко — о серии «Ак Барс» — ЦСКА
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко рассказал о четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» (2:1).

«Ак Барсу» не хватает голов, хотя казанцы создавали много моментов. Думаю, что серия вернётся всё же в Москву. Хочется посмотреть на русский хоккей, увидеть семь матчей всё-таки. Мне нравится то качество хоккея, которое показывают команды. Это интересно, ребята находят интересные решения в игре», — приводит слова Терещенко «Известия».

Напомним, счёт в финальной серии Кубка Гагарина 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится завтра, 25 апреля, в Казани. Встреча начнётся в 19:30. При необходимости завершающие матчи серии состоятся 27 апреля в Москве и 29 апреля в Казани.

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